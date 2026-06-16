Um homem de 26 anos foi preso por manter uma mulher, também de 26 anos, em cárcere privado em uma residência localizada na rua Campos do Jordão, no bairro Cidade Salvador, em Jacareí.
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A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (15) para averiguar uma denúncia de possível privação de liberdade. No local, a vítima relatou que havia sido trazida do Paraná pelo suspeito há seis dias e que, desde sua chegada, permaneceu praticamente todo o tempo dentro da residência, saindo apenas uma única vez e sempre acompanhada por ele.
Segundo o relato, o homem trancava o portão da casa com um cadeado sempre que saía, impedindo que ela deixasse o imóvel. Como não possuía a chave, ela não tinha condições de sair sozinha. Para resgatá-la, os policiais precisaram romper o cadeado do portão.
A vítima também informou ter sofrido agressões físicas durante o período em que esteve no local, incluindo apertos no pescoço e tapas no rosto.
Após o resgate, a equipe policial retornou à residência durante a noite e encontrou o suspeito no imóvel. Ele foi detido e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária.
A mulher solicitou medidas protetivas de urgência e manifestou interesse em retornar ao Paraná, seu estado de origem.
O homem permaneceu preso pelos crimes de cárcere privado e violência doméstica. O caso será investigado pela Polícia Civil.