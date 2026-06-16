Um homem de 26 anos foi preso por manter uma mulher, também de 26 anos, em cárcere privado em uma residência localizada na rua Campos do Jordão, no bairro Cidade Salvador, em Jacareí.

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A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (15) para averiguar uma denúncia de possível privação de liberdade. No local, a vítima relatou que havia sido trazida do Paraná pelo suspeito há seis dias e que, desde sua chegada, permaneceu praticamente todo o tempo dentro da residência, saindo apenas uma única vez e sempre acompanhada por ele.