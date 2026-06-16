Todas mortas cruelmente por companheiros que não aceitavam o fim do relacionamento ou que elas fossem livres para decidir sobre a própria vida.

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Números da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) mostram o aumento de 180% na quantidade de feminicídios registrados na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) nos últimos quatro anos, comparado ao período anterior. Os casos passaram de 32 para 90.