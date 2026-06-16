Usuários do transporte público de São José dos Campos e Jacareí acompanham com preocupação os desdobramentos da mobilização dos motoristas e cobradores, que aprovaram estado de greve durante assembleia realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A decisão acendeu um alerta entre milhares de passageiros que dependem diariamente dos ônibus para trabalhar, estudar e cumprir compromissos. Embora não exista, até o momento, uma greve oficialmente decretada, a categoria já sinaliza que poderá intensificar o movimento caso não haja avanço nas negociações salariais.

Vai ter greve de ônibus em São José dos Campos e Jacareí?