Usuários do transporte público de São José dos Campos e Jacareí acompanham com preocupação os desdobramentos da mobilização dos motoristas e cobradores, que aprovaram estado de greve durante assembleia realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.
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A decisão acendeu um alerta entre milhares de passageiros que dependem diariamente dos ônibus para trabalhar, estudar e cumprir compromissos. Embora não exista, até o momento, uma greve oficialmente decretada, a categoria já sinaliza que poderá intensificar o movimento caso não haja avanço nas negociações salariais.
Vai ter greve de ônibus em São José dos Campos e Jacareí?
Por enquanto, não.
O estado de greve aprovado pelos trabalhadores não significa paralisação imediata do transporte coletivo. Os ônibus continuam circulando normalmente nas duas cidades.
No entanto, a medida representa um aviso formal de que a categoria está insatisfeita com as negociações e poderá adotar novas formas de mobilização nos próximos dias.
Entre as ações estudadas estão assembleias realizadas nas garagens antes do início das operações, o que pode provocar atrasos na saída dos veículos e reflexos em diversas linhas.
O que significa estado de greve?
O estado de greve é uma etapa que antecede uma possível paralisação.
Na prática, os trabalhadores seguem exercendo suas atividades normalmente, mas autorizam o sindicato a ampliar a pressão sobre as empresas durante as negociações.
A medida costuma ser adotada quando as partes não conseguem chegar a um acordo sobre salários, benefícios ou condições de trabalho.
Foi exatamente o que ocorreu após a categoria rejeitar a proposta apresentada pelas empresas do setor.
O que os motoristas e cobradores reivindicam?
Os trabalhadores reivindicam:
- Reposição da inflação acumulada de 4,11%;
- Aumento real de 6% nos salários;
- Discussão sobre benefícios;
- Melhorias nas condições de trabalho.
Segundo o sindicato, a pauta busca recuperar perdas salariais acumuladas e garantir valorização profissional para a categoria.
O que as empresas ofereceram?
As empresas de transporte, representadas pela Busvale, apresentaram uma proposta de reajuste salarial de 4,20%.
Embora o percentual seja ligeiramente superior ao índice inflacionário apontado pelos trabalhadores, a oferta foi considerada insuficiente por não prever ganho real nos salários.
A diferença entre o que a categoria pede e o que as empresas oferecem é o principal entrave das negociações.
Quem pode ser afetado?
Caso ocorram atrasos ou novas mobilizações, os principais impactados serão os passageiros que utilizam o transporte coletivo diariamente em São José dos Campos e Jacareí.
Os reflexos podem ser sentidos principalmente nos horários de pico, quando milhares de pessoas dependem dos ônibus para chegar ao trabalho, escolas, faculdades e outros compromissos.
O que acontece agora?
Sindicato e empresas devem retomar as negociações nos próximos dias.
Se uma nova proposta for apresentada, ela será submetida à avaliação dos trabalhadores em assembleia.
Por outro lado, se o impasse continuar, a categoria poderá ampliar a mobilização e aumentar a pressão sobre as empresas, elevando o risco de transtornos para os usuários do transporte público.