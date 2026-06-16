16 de junho de 2026
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ATENÇÃO PASSAGEIROS

Vai ter ônibus? O que se sabe do estado de greve em SJC e Jacareí

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Cláudio Vieira/PMSJC

Usuários do transporte público de São José dos Campos e Jacareí acompanham com preocupação os desdobramentos da mobilização dos motoristas e cobradores, que aprovaram estado de greve durante assembleia realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.

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A decisão acendeu um alerta entre milhares de passageiros que dependem diariamente dos ônibus para trabalhar, estudar e cumprir compromissos. Embora não exista, até o momento, uma greve oficialmente decretada, a categoria já sinaliza que poderá intensificar o movimento caso não haja avanço nas negociações salariais.

Vai ter greve de ônibus em São José dos Campos e Jacareí?

Por enquanto, não.

O estado de greve aprovado pelos trabalhadores não significa paralisação imediata do transporte coletivo. Os ônibus continuam circulando normalmente nas duas cidades.

No entanto, a medida representa um aviso formal de que a categoria está insatisfeita com as negociações e poderá adotar novas formas de mobilização nos próximos dias.

Entre as ações estudadas estão assembleias realizadas nas garagens antes do início das operações, o que pode provocar atrasos na saída dos veículos e reflexos em diversas linhas.

O que significa estado de greve?

O estado de greve é uma etapa que antecede uma possível paralisação.

Na prática, os trabalhadores seguem exercendo suas atividades normalmente, mas autorizam o sindicato a ampliar a pressão sobre as empresas durante as negociações.

A medida costuma ser adotada quando as partes não conseguem chegar a um acordo sobre salários, benefícios ou condições de trabalho.

Foi exatamente o que ocorreu após a categoria rejeitar a proposta apresentada pelas empresas do setor.

O que os motoristas e cobradores reivindicam?

Os trabalhadores reivindicam:

  • Reposição da inflação acumulada de 4,11%;
  • Aumento real de 6% nos salários;
  • Discussão sobre benefícios;
  • Melhorias nas condições de trabalho.

Segundo o sindicato, a pauta busca recuperar perdas salariais acumuladas e garantir valorização profissional para a categoria.

O que as empresas ofereceram?

As empresas de transporte, representadas pela Busvale, apresentaram uma proposta de reajuste salarial de 4,20%.

Embora o percentual seja ligeiramente superior ao índice inflacionário apontado pelos trabalhadores, a oferta foi considerada insuficiente por não prever ganho real nos salários.

A diferença entre o que a categoria pede e o que as empresas oferecem é o principal entrave das negociações.

Quem pode ser afetado?

Caso ocorram atrasos ou novas mobilizações, os principais impactados serão os passageiros que utilizam o transporte coletivo diariamente em São José dos Campos e Jacareí.

Os reflexos podem ser sentidos principalmente nos horários de pico, quando milhares de pessoas dependem dos ônibus para chegar ao trabalho, escolas, faculdades e outros compromissos.

O que acontece agora?

Sindicato e empresas devem retomar as negociações nos próximos dias.

Se uma nova proposta for apresentada, ela será submetida à avaliação dos trabalhadores em assembleia.

Por outro lado, se o impasse continuar, a categoria poderá ampliar a mobilização e aumentar a pressão sobre as empresas, elevando o risco de transtornos para os usuários do transporte público.

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