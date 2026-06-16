O cantor e músico Rogerito, da dupla com Rangel, morreu na segunda-feira (15), aos 84 anos, em Caçapava. A cerimônia de despedida teve início às 6h30 desta terça (16), no Velório Municipal. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal de Caçapava.

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A morte mobiliza familiares, amigos, músicos e moradores que acompanharam a trajetória da dupla na música caipira raiz da cidade. A causa da morte seria enfarto.