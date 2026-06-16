O cantor e músico Rogerito, da dupla com Rangel, morreu na segunda-feira (15), aos 84 anos, em Caçapava. A cerimônia de despedida teve início às 6h30 desta terça (16), no Velório Municipal. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal de Caçapava.
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A morte mobiliza familiares, amigos, músicos e moradores que acompanharam a trajetória da dupla na música caipira raiz da cidade. A causa da morte seria enfarto.
Batizado Ciro dos Santos, o cantor Rogerito nasceu em 21 de janeiro de 1942 e fez parte de uma geração de artistas populares que ajudou a manter viva a tradição da viola, das modas caipiras e do repertório sertanejo de raiz em Caçapava.
Ele era conhecido pela parceria com Rangel e pela presença em eventos culturais do município. A dupla Rangel e Rogerito integrou programações públicas no Mercado Municipal, em projetos culturais e em festas tradicionais da cidade, como nas últimas edições do São João de Caçapava.
Rogerito foi cantor de música caipira raiz e ficou conhecido em Caçapava pela dupla com Rangel. A dupla construiu uma relação direta com o público local por meio de apresentações em espaços populares, com repertório marcado por clássicos da música caipira, canções sertanejas tradicionais e sucessos do cancioneiro popular. A Prefeitura de Caçapava já havia destacado a dupla em ações culturais.
Música caipira
A ligação de Rogerito com a música caipira de Caçapava passava pela defesa de um repertório tradicional. A dupla Rangel e Rogerito era associada à música de raiz, com canções que valorizam viola, narrativa rural, religiosidade popular, saudade, humor e cotidiano do interior.
Em Caçapava, a cultura caipira tem relação forte com a Festa de São João, o cortejo de carros de boi, as folias, as quadrilhas e os encontros musicais em espaços públicos. A Festa de São João de Caçapava teve Rangel e Rogerito na programação cultural de 2025, no dia dedicado a atrações tradicionais e ao cortejo de carros de boi.
Essa presença reforça o papel da dupla na preservação de uma identidade musical que passa de geração em geração. Para muitos moradores, a música caipira raiz não representa apenas entretenimento. Ela carrega história familiar, memória rural e pertencimento regional.
Familiares, amigos, fãs da música caipira e moradores que acompanharam a trajetória da dupla devem comparecer ao último adeus. A despedida também deve reunir pessoas ligadas à cultura popular de Caçapava, área em que Rogerito deixou contribuição reconhecida pelo público.