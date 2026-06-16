A Prefeitura Municipal de Ubatuba publicou o edital de um processo seletivo para contratação temporária de profissionais que atuarão na área de educação. O certame oferece vagas para níveis médio e superior, além de formação de cadastro reserva, com contratos de 12 meses, prorrogáveis por igual período. Salários chegam a R$ 4.100,42.

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Vagas e remuneração

O maior número de oportunidades é para o cargo de agente educacional, que exige ensino médio completo e disponibiliza 380 vagas, além de cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 2.027,53 para jornada semanal de 40 horas.