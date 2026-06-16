A Prefeitura Municipal de Ubatuba publicou o edital de um processo seletivo para contratação temporária de profissionais que atuarão na área de educação. O certame oferece vagas para níveis médio e superior, além de formação de cadastro reserva, com contratos de 12 meses, prorrogáveis por igual período. Salários chegam a R$ 4.100,42.
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Vagas e remuneração
O maior número de oportunidades é para o cargo de agente educacional, que exige ensino médio completo e disponibiliza 380 vagas, além de cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 2.027,53 para jornada semanal de 40 horas.
Para candidatos com ensino superior, há vagas para professor da educação básica 1, com 95 oportunidades, além de cargos para professores de arte, educação física e outras disciplinas, bem como para fonoaudiólogo. Os vencimentos para professores são de R$ 31,19 por hora-aula, enquanto o cargo de fonoaudiólogo oferece remuneração de R$ 4.100,42 para jornada de 30 horas semanais.
Além dos salários, os profissionais que se enquadrarem nos critérios da legislação municipal poderão receber o benefício de cesta básica.
Inscrições
As inscrições estarão abertas entre 19 de junho e 20 de julho de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora AVANÇASP. As taxas de inscrição são de R$ 74 para cargos de nível médio e R$ 91 para nível superior.
Provas e contratação
A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 16 de agosto de 2026, em dois períodos. Os cargos de agente educacional, fonoaudiólogo e algumas especialidades de professor da educação básica 2 realizarão a prova pela manhã, enquanto professor da educação básica 1 e demais especialidades 2 farão o exame no período da tarde.
De acordo com o edital, a prova terá caráter classificatório, sem nota mínima para aprovação, e a classificação final será definida pela pontuação obtida pelos candidatos. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, conforme necessidade da administração municipal.
A íntegra do edital e todas as informações sobre inscrições, cronograma e requisitos estão disponíveis na área do processo seletivo no portal da banca organizadora.