Uma frente fria oceânica que atua no leste de São Paulo deixa o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte com tempo instável nesta semana, com chuva no Vale, maior risco de acumulados no litoral, máximas entre 18°C e 23°C e melhora gradual a partir de quarta, de acordo com Gustavo Escobar, meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).
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A instabilidade ocorre por causa de uma frente fria com deslocamento pelo oceano. O sistema não avança de forma continental, mas encosta no leste paulista e favorece a entrada de umidade, ventos de sul e sudeste, nebulosidade baixa, chuva fraca e pancadas localizadas.
Escobar avalia que a frente não é muito intensa. Mesmo assim, a umidade acima do comum para esta época do ano aumenta a chance de chuva em parte do Vale, na Serra da Mantiqueira e, principalmente, no Litoral Norte.
Na manhã de segunda, houve chuva em forma de pancadas na faixa litorânea. Os acumulados ficaram entre 15 e 20 milímetros. Em pontos próximos à capital paulista, os volumes chegaram a 30 mm.
Litoral Norte exige atenção
O Litoral Norte deve ficar mais fechado por causa da influência marítima. A proximidade com o oceano, os ventos de sul e sudeste e o relevo da Serra do Mar favorecem chuva mais persistente em alguns pontos.
De acordo com Escobar, não se descarta acumulado entre 30 e 50 milímetros em áreas litorâneas. Esse volume não significa chuva uniforme em todas as cidades, mas indica possibilidade de núcleos mais fortes ao longo do dia.
Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba devem manter atenção para chuva intermitente, pista escorregadia, queda de barreiras em áreas de serra e pontos com histórico de alagamento.
Previsão para terça-feira
A terça-feira (16) deve ter pouca mudança no padrão atmosférico. A região segue sob a influência de ventos de sul e sudeste, com bastante nebulosidade no leste paulista.
No Litoral Norte, o céu deve ficar encoberto em vários momentos, com períodos de chuva. No interior do Vale, a tendência é de nuvens, aberturas curtas e chuva fraca em pontos isolados.
As temperaturas devem ficar parecidas com as desta segunda-feira. Em média, o Vale deve ter máximas entre 19°C e 23°C. Na Serra, o frio será mais perceptível no começo e no fim do dia.
Próximos dias
A melhora começa aos poucos a partir de quarta-feira (17). A tendência é de maior presença do sol, com redução da instabilidade no interior do Vale e na Serra da Mantiqueira.Notícias Litoral Norte.
Se o céu abrir já na noite de terça-feira, as mínimas podem cair mais na quarta. Locais que amanheceram com 16°C ou 17°C na segunda podem registrar 12°C ou 13°C. Ainda há chance de neblina ou nevoeiro em áreas de baixada.
Na quinta-feira (18), o cenário deve ser mais estável, com sol, nevoeiro no começo do dia, mínimas baixas e máximas próximas de 20°C a 21°C. Na sexta-feira (19), a temperatura deve subir com mais força, e o interior do Vale pode chegar perto de 26°C.
Escobar destaca que o tempo tem ficado mais instável do que o habitual. Esse padrão exige acompanhamento mais frequente das previsões, pois a posição exata das pancadas pode mudar de uma cidade para outra.
Cuidados com a chuva
No Vale, o principal cuidado é com pista molhada, neblina, chuva fraca e visibilidade reduzida. Motoristas devem reduzir a velocidade em serras, vias com curvas e trechos urbanos com grande movimento.
No Litoral Norte, a atenção deve ser maior em áreas de encosta, acessos à Serra do Mar, ruas com histórico de alagamento e pontos com drenagem limitada. Moradores devem evitar travessia em enxurrada e observar sinais de movimentação de solo em áreas de risco.