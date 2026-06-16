Uma frente fria oceânica que atua no leste de São Paulo deixa o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte com tempo instável nesta semana, com chuva no Vale, maior risco de acumulados no litoral, máximas entre 18°C e 23°C e melhora gradual a partir de quarta, de acordo com Gustavo Escobar, meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

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A instabilidade ocorre por causa de uma frente fria com deslocamento pelo oceano. O sistema não avança de forma continental, mas encosta no leste paulista e favorece a entrada de umidade, ventos de sul e sudeste, nebulosidade baixa, chuva fraca e pancadas localizadas.