Um incêndio em uma Kombi provocou a interdição da rodovia Presidente Via Dutra na manhã desta terça-feira (11), em São José dos Campos. O veículo pegou fogo no km 151,7, no sentido Rio de Janeiro, próximo ao Atacadão.
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De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Kombi estava parada no acostamento da pista expressa quando as chamas começaram. Equipes de emergência foram acionadas e realizaram o combate ao fogo no local.
Por causa da ocorrência, as pistas expressa e marginal precisaram ser temporariamente interditadas para garantir a segurança dos motoristas e permitir a atuação dos bombeiros e equipes de atendimento da concessionária responsável pela rodovia.
Apesar do susto e da grande movimentação no trecho, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda não foram informadas.
Motoristas que passavam pela região enfrentaram lentidão devido ao bloqueio das faixas durante o atendimento da ocorrência. Após o controle das chamas, os trabalhos seguiram para a remoção do veículo e liberação total da via.
A PRF informou que a pista expressa da Dutra, sentido Rio de Janeiro, foi liberada às 7h38.