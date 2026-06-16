Um incêndio em uma Kombi provocou a interdição da rodovia Presidente Via Dutra na manhã desta terça-feira (11), em São José dos Campos. O veículo pegou fogo no km 151,7, no sentido Rio de Janeiro, próximo ao Atacadão.

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De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Kombi estava parada no acostamento da pista expressa quando as chamas começaram. Equipes de emergência foram acionadas e realizaram o combate ao fogo no local.