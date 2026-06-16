16 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RODOVIA

AGORA: Kombi em chamas interdita trecho da Via Dutra em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um incêndio em uma Kombi provocou a interdição da rodovia Presidente Via Dutra na manhã desta terça-feira (11), em São José dos Campos. O veículo pegou fogo no km 151,7, no sentido Rio de Janeiro, próximo ao Atacadão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Kombi estava parada no acostamento da pista expressa quando as chamas começaram. Equipes de emergência foram acionadas e realizaram o combate ao fogo no local.

Por causa da ocorrência, as pistas expressa e marginal precisaram ser temporariamente interditadas para garantir a segurança dos motoristas e permitir a atuação dos bombeiros e equipes de atendimento da concessionária responsável pela rodovia.

Apesar do susto e da grande movimentação no trecho, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Motoristas que passavam pela região enfrentaram lentidão devido ao bloqueio das faixas durante o atendimento da ocorrência. Após o controle das chamas, os trabalhos seguiram para a remoção do veículo e liberação total da via.

A PRF informou que a pista expressa da Dutra, sentido Rio de Janeiro, foi liberada às 7h38.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários