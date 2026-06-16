São José dos Campos reciclou 120.160 kg de vidro nos seis primeiros meses de coleta por meio de contêineres implementados em novembro de 2025.

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São 30 pontos instalados em locais estratégicos, além das unidades espalhadas pelos PEVs em todas as regiões da cidade, onde o cidadão pode descartar os itens diretamente. Cada contêiner tem 3 m³ para receber vidros limpos, sem tampa e vazios, sem necessidade de embalagem.