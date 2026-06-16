16 de junho de 2026
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SUSTENTABILIDADE

São José recicla 120 toneladas de vidro em seis meses

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Contêineres de 3m³ foram instalados em 30 pontos estratégicos
Contêineres de 3m³ foram instalados em 30 pontos estratégicos

São José dos Campos reciclou 120.160 kg de vidro nos seis primeiros meses de coleta por meio de contêineres implementados em novembro de 2025.

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São 30 pontos instalados em locais estratégicos, além das unidades espalhadas pelos PEVs em todas as regiões da cidade, onde o cidadão pode descartar os itens diretamente. Cada contêiner tem 3 m³ para receber vidros limpos, sem tampa e vazios, sem necessidade de embalagem.

Os itens são reciclados e reintroduzidos ao ciclo produtivo, economizando matéria-prima e espaço no aterro sanitário.

A iniciativa busca promover a sustentabilidade e a educação ambiental por meio da economia circular.

Clique aqui para saber onde realizar o descarte correto de vidros.

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