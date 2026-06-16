Um homem foi preso em flagrante conduzindo uma motocicleta roubada pela Estrada Particular, no bairro Registro, em Taubaté.
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O roubo havia ocorrido pouco tempo antes e foi informado pelo COI (Centro de Operações Integradas), por volta das 15h23 de segunda-feira (15).
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito com as informações transmitidas e identificaram o veículo. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Taubaté, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A moto será restituída ao proprietário.