16 de junho de 2026
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FLAGRANTE

Ladrão é preso e moto roubada é recuperada em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Polícia recupera moto roubada em Taubaté
Polícia recupera moto roubada em Taubaté

Um homem foi preso em flagrante conduzindo uma motocicleta roubada pela Estrada Particular, no bairro Registro, em Taubaté.

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O roubo havia ocorrido pouco tempo antes e foi informado pelo COI (Centro de Operações Integradas), por volta das 15h23 de segunda-feira (15).

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito com as informações transmitidas e identificaram o veículo. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Taubaté, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A moto será restituída ao proprietário.

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