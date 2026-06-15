Três adolescentes foram encaminhados à Polícia Civil após a explosão de um artefato dentro de uma escola estadual em Taubaté. O caso ocorreu na Escola Estadual Professor Bernardino Querido, no bairro Aeroporto.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de explosão na unidade escolar. Durante o atendimento, os policiais identificaram três estudantes suspeitos de envolvimento no caso.
Ainda no local, as equipes encontraram um segundo artefato, semelhante ao que havia explodido, dentro de uma mochila deixada na escola. A polícia informou que não foi possível identificar, naquele momento, a quem pertencia o material.
De acordo com os relatos colhidos pelos policiais, o artefato teria circulado entre mais de um adolescente antes da explosão. Um representante da escola contou que estava dando aula quando ouviu o estrondo. Logo depois, os três estudantes entraram na sala de forma repentina e saíram em seguida.
A participação dos adolescentes foi apontada após análise das câmeras de segurança da unidade escolar. Nas imagens, segundo o registro policial, foi possível verificar a movimentação dos estudantes antes e depois da explosão.
Em depoimento, um dos adolescentes preferiu permanecer em silêncio. Outro afirmou que recebeu o artefato de um colega e que foi responsável por acendê-lo e colocá-lo em uma parede. Ele declarou que não pretendia provocar a explosão, mas que o artefato acabou sendo acionado durante o manuseio.
O terceiro adolescente disse à polícia que apenas recebeu o objeto e o repassou ao colega, alegando que só percebeu a explosão após ver um clarão.
A Polícia Civil solicitou perícia na escola para avaliar os danos causados ao patrimônio público. O trabalho foi realizado por um perito criminal, com acompanhamento da autoridade policial responsável pela ocorrência.
Após o registro do caso no Plantão Policial, os três adolescentes foram liberados aos responsáveis, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de dano ao patrimônio público. Segundo a autoridade policial, não havia registros anteriores envolvendo os adolescentes, e o caso não envolveu violência ou grave ameaça.