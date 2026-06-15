Três adolescentes foram encaminhados à Polícia Civil após a explosão de um artefato dentro de uma escola estadual em Taubaté. O caso ocorreu na Escola Estadual Professor Bernardino Querido, no bairro Aeroporto.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de explosão na unidade escolar. Durante o atendimento, os policiais identificaram três estudantes suspeitos de envolvimento no caso.

Ainda no local, as equipes encontraram um segundo artefato, semelhante ao que havia explodido, dentro de uma mochila deixada na escola. A polícia informou que não foi possível identificar, naquele momento, a quem pertencia o material.