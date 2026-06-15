Um homem foi preso em flagrante por furto a comércio na região central de Jacareí. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Segundo a Polícia Militar, o Copom informou às equipes que um homem havia acabado de furtar produtos de uma drogaria localizada na rua Lúcio Malta. Com as características do suspeito, policiais da Companhia de Força Tática iniciaram as buscas pela região.

O homem foi localizado nas proximidades do Pátio dos Trilhos e abordado pelos policiais. Durante a busca pessoal, os militares encontraram os produtos que teriam sido subtraídos do estabelecimento.