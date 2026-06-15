Dezoito casais oficializaram a união civil durante uma cerimônia gratuita promovida pelo Fundo Social neste domingo (14). A iniciativa foi destinada a pessoas em situação de vulnerabilidadE social e reuniu familiares e amigos para acompanhar o casamento coletivo.
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O evento aconteceu no Educamais São João, em Jacareí. Além da formalização do casamento, os participantes contaram com estrutura preparada para a cerimônia, incluindo decoração, música ao vivo, flores, painel para fotos e serviços de maquiagem e cabelo para as noivas.
Cerca de 400 convidados participaram da celebração. Entre os casais estava Fabrício Batista de Moraes, de 43 anos, que oficializou a união com Ana Claudia Silva Moraes após 15 anos de convivência e três filhos.
Segundo ele, os custos e os procedimentos necessários para realizar um casamento dificultavam a concretização do plano. Ao tomar conhecimento da iniciativa pelas redes sociais, o casal decidiu participar do programa.
Outro casal beneficiado foi formado por Roseli Pereira, de 54 anos, e Carlos dos Santos, de 61. Juntos há três anos, eles afirmaram que já haviam pesquisado os custos de uma cerimônia particular, mas não tinham condições de arcar com as despesas naquele momento.
A ação foi realizada com o apoio de parceiros e teve como objetivo possibilitar a regularização civil da união dos casais inscritos no programa.