Dezoito casais oficializaram a união civil durante uma cerimônia gratuita promovida pelo Fundo Social neste domingo (14). A iniciativa foi destinada a pessoas em situação de vulnerabilidadE social e reuniu familiares e amigos para acompanhar o casamento coletivo.

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O evento aconteceu no Educamais São João, em Jacareí. Além da formalização do casamento, os participantes contaram com estrutura preparada para a cerimônia, incluindo decoração, música ao vivo, flores, painel para fotos e serviços de maquiagem e cabelo para as noivas.