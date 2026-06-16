Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (15) suspeito de submeter a própria mãe, uma idosa com limitações de mobilidade, a condições inadequadas de sobrevivência. A ação ocorreu durante uma operação voltada ao combate à violência contra idosos.

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O caso foi registrado no bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa de Terceira Idade (Deapti), durante mais uma etapa da Operação Virtude.