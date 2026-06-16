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CRUELDADE

Ele deixava mãe em quarto sujo e trocava móveis por drogas

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PCERJ
Ele deixava mãe em quarto sujo e trocava móveis por drogas
Ele deixava mãe em quarto sujo e trocava móveis por drogas

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (15) suspeito de submeter a própria mãe, uma idosa com limitações de mobilidade, a condições inadequadas de sobrevivência. A ação ocorreu durante uma operação voltada ao combate à violência contra idosos.

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O caso foi registrado no bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa de Terceira Idade (Deapti), durante mais uma etapa da Operação Virtude.

A fiscalização foi realizada em conjunto com a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal. No imóvel, as equipes encontraram condições precárias de higiene e ausência de alimentos.

Segundo a polícia, a vítima estava acamada em razão de uma fratura no fêmur. Ela foi localizada deitada em um colchão dentro de um quarto considerado insalubre, sem ventilação adequada e com condições que representavam risco à sua saúde.

As investigações apontam que o suspeito seria dependente químico e teria vendido móveis da residência para obter recursos destinados ao consumo de drogas.

Após a constatação das condições em que a idosa vivia, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de expor a saúde e a integridade de pessoa idosa a risco. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

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