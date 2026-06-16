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VIOLÊNCIA

Filha da patroa esfaqueia diarista que pediu para arrumar quarto

Por Da Redação | Manaus (AM)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Filha da patroa esfaqueia diarista que pediu para arrumar quarto
Filha da patroa esfaqueia diarista que pediu para arrumar quarto

Uma diarista de 51 anos foi esfaqueada enquanto trabalhava em uma residência na manhã desta segunda-feira (15). A vítima sofreu ferimentos na cabeça, nas costas e em um dos ombros e foi encaminhada para atendimento hospitalar. Uma adolescente foi apreendida e o caso é investigado como tentativa de homicídio.

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A ocorrência foi registrada em uma casa localizada no conjunto Içá-Paraíba, na região do bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. Segundo informações preliminares, a trabalhadora realizava atividades domésticas quando foi atacada pela filha da proprietária do imóvel.

De acordo com os relatos iniciais, a agressão teria ocorrido após a diarista pedir que a adolescente arrumasse a própria cama. A menor teria se armado com uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima.

Os gritos provocados pela situação chamaram a atenção de moradores da região. A Polícia Militar foi acionada por meio do telefone 190 e equipes da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram enviadas ao local.

A diarista recebeu os primeiros atendimentos e foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Conforme informações divulgadas pelas autoridades, seu estado de saúde era considerado estável após o atendimento médico.

A adolescente foi apreendida e encaminhada à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). Por se tratar de menor de idade, sua identidade não foi divulgada. A Polícia Civil informou que os procedimentos legais estão em andamento e que o caso segue sob investigação como tentativa de homicídio.

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