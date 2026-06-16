Uma diarista de 51 anos foi esfaqueada enquanto trabalhava em uma residência na manhã desta segunda-feira (15). A vítima sofreu ferimentos na cabeça, nas costas e em um dos ombros e foi encaminhada para atendimento hospitalar. Uma adolescente foi apreendida e o caso é investigado como tentativa de homicídio.

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A ocorrência foi registrada em uma casa localizada no conjunto Içá-Paraíba, na região do bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. Segundo informações preliminares, a trabalhadora realizava atividades domésticas quando foi atacada pela filha da proprietária do imóvel.