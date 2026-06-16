Uma diarista de 51 anos foi esfaqueada enquanto trabalhava em uma residência na manhã desta segunda-feira (15). A vítima sofreu ferimentos na cabeça, nas costas e em um dos ombros e foi encaminhada para atendimento hospitalar. Uma adolescente foi apreendida e o caso é investigado como tentativa de homicídio.
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A ocorrência foi registrada em uma casa localizada no conjunto Içá-Paraíba, na região do bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. Segundo informações preliminares, a trabalhadora realizava atividades domésticas quando foi atacada pela filha da proprietária do imóvel.
De acordo com os relatos iniciais, a agressão teria ocorrido após a diarista pedir que a adolescente arrumasse a própria cama. A menor teria se armado com uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima.
Os gritos provocados pela situação chamaram a atenção de moradores da região. A Polícia Militar foi acionada por meio do telefone 190 e equipes da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram enviadas ao local.
A diarista recebeu os primeiros atendimentos e foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Conforme informações divulgadas pelas autoridades, seu estado de saúde era considerado estável após o atendimento médico.
A adolescente foi apreendida e encaminhada à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). Por se tratar de menor de idade, sua identidade não foi divulgada. A Polícia Civil informou que os procedimentos legais estão em andamento e que o caso segue sob investigação como tentativa de homicídio.