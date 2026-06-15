Uma jovem registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido agredida e vítima de uma suposta tentativa de extorsão. O caso envolve a primeira-dama de um município catarinense e está sendo apurado pelas autoridades.

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A denúncia foi apresentada em Forquilhinha, no Sul de Santa Catarina. Segundo o relato da jovem à polícia, ela teria sido agredida após supostamente ser encontrada em um motel na companhia do prefeito José Cláudio Gonçalves, conhecido como Neguinho (PSD).