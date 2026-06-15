Uma jovem registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido agredida e vítima de uma suposta tentativa de extorsão. O caso envolve a primeira-dama de um município catarinense e está sendo apurado pelas autoridades.
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A denúncia foi apresentada em Forquilhinha, no Sul de Santa Catarina. Segundo o relato da jovem à polícia, ela teria sido agredida após supostamente ser encontrada em um motel na companhia do prefeito José Cláudio Gonçalves, conhecido como Neguinho (PSD).
Ainda de acordo com a denunciante, a situação teria sido gravada em vídeo. Ela também alegou ter sido alvo de uma suposta cobrança de R$ 300 mil para evitar a divulgação das imagens.
As acusações foram encaminhadas às autoridades competentes, que deverão apurar os fatos e as circunstâncias relatadas no boletim de ocorrência.
Em manifestação publicada nas redes sociais, o prefeito afirmou estar enfrentando uma situação de caráter pessoal e familiar. No comunicado, pediu que o assunto seja tratado com respeito e declarou ter conhecimento da repercussão do caso.
O chefe do Executivo municipal também informou que não pretende comentar sua vida pessoal neste momento e afirmou que segue cumprindo normalmente sua agenda institucional.