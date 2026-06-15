Um jovem de 23 anos morreu após ser esfaqueado no peito durante uma discussão ocorrida na tarde de sábado (13). O suspeito do crime fugiu logo após o ataque e é procurado pelas autoridades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado na Quadra 803, no Recanto das Emas, no Distrito Federal. A vítima foi identificada como Paulo Cauã de Oliveira Paz.
Imagens obtidas por veículos de imprensa mostram o momento em que Paulo Cauã estava sobre uma bicicleta e conversava com o suspeito por cerca de um minuto. Em seguida, o homem saca uma faca e atinge o jovem com um golpe na região do peito.
Mesmo ferido, Paulo ainda tentou fugir para evitar novos ataques. No entanto, ele caiu poucos metros adiante e não resistiu aos ferimentos.
Moradores acionaram equipes de socorro, mas a morte foi constatada no local.
Após o crime, o suspeito entrou em uma residência próxima, pegou uma mochila e deixou a região. Até o momento, ele não havia sido localizado.
Segundo relatos de testemunhas à polícia, a vítima estaria recebendo ameaças do atual companheiro de sua ex-namorada. A informação faz parte das linhas investigadas pelas autoridades.
O homicídio ocorreu em via pública e foi presenciado por moradores, incluindo crianças e adolescentes que estavam nas proximidades.