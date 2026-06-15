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CRIME

VÍDEO: jovem morre esfaqueado perto de crianças

Por Da Redação | Distrito Federal
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
VÍDEO: jovem morre esfaqueado perto de crianças
VÍDEO: jovem morre esfaqueado perto de crianças

Um jovem de 23 anos morreu após ser esfaqueado no peito durante uma discussão ocorrida na tarde de sábado (13). O suspeito do crime fugiu logo após o ataque e é procurado pelas autoridades.

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O caso foi registrado na Quadra 803, no Recanto das Emas, no Distrito Federal. A vítima foi identificada como Paulo Cauã de Oliveira Paz.

Imagens obtidas por veículos de imprensa mostram o momento em que Paulo Cauã estava sobre uma bicicleta e conversava com o suspeito por cerca de um minuto. Em seguida, o homem saca uma faca e atinge o jovem com um golpe na região do peito.

Mesmo ferido, Paulo ainda tentou fugir para evitar novos ataques. No entanto, ele caiu poucos metros adiante e não resistiu aos ferimentos.

Moradores acionaram equipes de socorro, mas a morte foi constatada no local.

Após o crime, o suspeito entrou em uma residência próxima, pegou uma mochila e deixou a região. Até o momento, ele não havia sido localizado.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, a vítima estaria recebendo ameaças do atual companheiro de sua ex-namorada. A informação faz parte das linhas investigadas pelas autoridades.

O homicídio ocorreu em via pública e foi presenciado por moradores, incluindo crianças e adolescentes que estavam nas proximidades.

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