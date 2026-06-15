Um jovem de 23 anos morreu após ser esfaqueado no peito durante uma discussão ocorrida na tarde de sábado (13). O suspeito do crime fugiu logo após o ataque e é procurado pelas autoridades.

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O caso foi registrado na Quadra 803, no Recanto das Emas, no Distrito Federal. A vítima foi identificada como Paulo Cauã de Oliveira Paz.