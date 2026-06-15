A Polícia Civil investiga a morte de uma menina de 8 anos ocorrida neste domingo (14), após um acidente em uma piscina residencial. O caso foi registrado como afogamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O incidente aconteceu em Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso. A vítima, identificada como Sofia Emanueli Gonçalves de Oliveira, estava na piscina da casa da família quando teve os cabelos presos no sistema de sucção conectado à bomba do equipamento.