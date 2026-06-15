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TRAGÉDIA

Menina de 8 anos morre após ter cabelo sugado em piscina

Por Da Redação | Porto dos Gaúchos (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Sofia Emanueli Gonçalves de Oliveira
Sofia Emanueli Gonçalves de Oliveira

A Polícia Civil investiga a morte de uma menina de 8 anos ocorrida neste domingo (14), após um acidente em uma piscina residencial. O caso foi registrado como afogamento.

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O incidente aconteceu em Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso. A vítima, identificada como Sofia Emanueli Gonçalves de Oliveira, estava na piscina da casa da família quando teve os cabelos presos no sistema de sucção conectado à bomba do equipamento.

De acordo com as informações da ocorrência, a irmã da criança percebeu a situação e chamou os pais, que iniciaram os primeiros socorros ainda no local.

Sofia foi levada para atendimento médico, passou por procedimentos de reanimação e chegou a recuperar os sinais vitais. Posteriormente, ela foi transferida para uma unidade hospitalar em Juara.

No entanto, durante o atendimento, a menina sofreu uma nova parada cardiorrespiratória e morreu após dar entrada no hospital.

Sofia era filha do vereador Caio Pintor. As circunstâncias do caso seguem sob investigação da Polícia Civil.

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