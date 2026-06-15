Um casal foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (15) dentro de um veículo. As vítimas foram identificadas como Katiane Lopes da Silva e Valdo, ex-servidor da rede municipal de ensino.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Katiane era diretora da creche Irani Vieira da Silva e estava acompanhada do marido no momento do ataque.