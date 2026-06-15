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Professor e diretora de creche são mortos a tiros

Por Da Redação | Canaã dos Carajás (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Katiane era diretora da creche Irani Vieira da Silva e estava acompanhada do marido no momento do ataque.
Katiane era diretora da creche Irani Vieira da Silva e estava acompanhada do marido no momento do ataque.

Um casal foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (15) dentro de um veículo. As vítimas foram identificadas como Katiane Lopes da Silva e Valdo, ex-servidor da rede municipal de ensino.

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O crime ocorreu em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Katiane era diretora da creche Irani Vieira da Silva e estava acompanhada do marido no momento do ataque.

Segundo informações preliminares, os dois estavam em um carro quando foram abordados por um homem que chegou ao local em outro veículo. Em seguida, o suspeito efetuou vários disparos de arma de fogo contra o casal.

O ataque aconteceu na Avenida Agenor Gonçalves de Paiva, uma das principais vias da cidade, próximo à rotatória localizada nos fundos do Hospital Municipal 5 de Outubro.

As circunstâncias do crime e a motivação dos assassinatos serão investigadas pelas autoridades responsáveis. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação ou prisão do suspeito.

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