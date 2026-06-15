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TRAGÉDIA

André, 10 anos, morre em acidente na volta do velório do avô

Por Da Redação | Santa Maria do Oeste (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Funerária São Roque
André Felipe Dziecinny
André Felipe Dziecinny

Um menino de 10 anos morreu após um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (13). A criança estava em um carro com os pais quando o veículo atingiu dois cavalos que estavam na pista.

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O acidente aconteceu em Santa Maria do Oeste, na região central do Paraná. André Felipe Dziecinny retornava com a família do velório do avô materno, realizado em Guarapuava, quando ocorreu a colisão.

Segundo informações da Polícia Militar, os animais eram conduzidos por um homem de 33 anos. Ele sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento médico.

O pai de André, que dirigia o veículo, teve ferimentos leves. Já a mãe da criança sofreu ferimentos moderados. André foi socorrido em estado grave e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital.

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