Um menino de 10 anos morreu após um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (13). A criança estava em um carro com os pais quando o veículo atingiu dois cavalos que estavam na pista.

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O acidente aconteceu em Santa Maria do Oeste, na região central do Paraná. André Felipe Dziecinny retornava com a família do velório do avô materno, realizado em Guarapuava, quando ocorreu a colisão.