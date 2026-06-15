Foi encontrado na tarde deste domingo (14), em Ubatuba, o corpo de Thor Gaeta Ribeiro, de 22 anos, morador de Piracicaba que estava desaparecido desde a última quinta-feira (11).

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O jovem foi localizado por volta das 14h, boiando no mar da Praia das Toninhas. Segundo informações iniciais, um pescador que navegava próximo à costa avistou o corpo e fez o resgate até a faixa de areia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas em seguida.