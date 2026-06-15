Foi encontrado na tarde deste domingo (14), em Ubatuba, o corpo de Thor Gaeta Ribeiro, de 22 anos, morador de Piracicaba que estava desaparecido desde a última quinta-feira (11).
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O jovem foi localizado por volta das 14h, boiando no mar da Praia das Toninhas. Segundo informações iniciais, um pescador que navegava próximo à costa avistou o corpo e fez o resgate até a faixa de areia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas em seguida.
Familiares que acompanhavam as buscas estiveram no local e realizaram o reconhecimento inicial da vítima. A localização do corpo encerrou dias de angústia e mobilização no litoral norte paulista.
A principal suspeita é de afogamento. Mesmo assim, a Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita e apura as circunstâncias que antecederam o desaparecimento de Thor.
A perícia esteve na praia para os trabalhos técnicos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ubatuba. Os exames devem confirmar oficialmente a causa da morte.
Após a conclusão dos procedimentos legais, o corpo deverá ser liberado para velório e sepultamento em Piracicaba. O caso comoveu familiares, amigos e mobilizou equipes de resgate durante vários dias.