A Polícia Civil investiga novas informações que podem ajudar a esclarecer a execução do empresário Leonardo Ariel de Toledo, de 29 anos, morto a tiros dentro da Adega MisterBeer, em Taubaté.

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Segundo relato registrado no boletim de ocorrência, a mãe do filho da vítima informou ter recebido uma ligação afirmando que Leonardo teria morrido por ser "talarico", expressão popular usada para definir alguém que se envolve com a parceira de outra pessoa.