A vítima do homicídio registrado na madrugada de domingo (14), em Ubatuba, foi identificada como Willian Conceição Gama, de 29 anos. Ele morreu após ser atacado durante uma confusão em uma pista de skate localizada na Rua Guarani.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Willian estava acompanhado de testemunhas quando o suspeito, identificado pela polícia como Francisco David Lima Mesquita, chegou ao local. Relatos apresentados à Polícia Civil apontam que houve uma discussão, seguida de ameaças.

Ainda conforme o registro policial, uma das testemunhas informou que o suspeito estaria armado e teria efetuado um disparo em direção ao solo durante a confusão. Na sequência, Willian foi atingido por golpes de faca e caiu no local.