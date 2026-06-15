A vítima do homicídio registrado na madrugada de domingo (14), em Ubatuba, foi identificada como Willian Conceição Gama, de 29 anos. Ele morreu após ser atacado durante uma confusão em uma pista de skate localizada na Rua Guarani.
Segundo informações do boletim de ocorrência, Willian estava acompanhado de testemunhas quando o suspeito, identificado pela polícia como Francisco David Lima Mesquita, chegou ao local. Relatos apresentados à Polícia Civil apontam que houve uma discussão, seguida de ameaças.
Ainda conforme o registro policial, uma das testemunhas informou que o suspeito estaria armado e teria efetuado um disparo em direção ao solo durante a confusão. Na sequência, Willian foi atingido por golpes de faca e caiu no local.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a morte da vítima foi constatada ainda na pista de skate. O suspeito fugiu antes da chegada das equipes de emergência.
A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia do IC (Instituto de Criminalística). Durante o atendimento da ocorrência, foram apreendidos pertences pessoais da vítima, como celular, relógio, cartão bancário, chave, corrente e dinheiro em espécie.
Após o crime, equipes policiais realizaram buscas na região, mas o suspeito não havia sido localizado até o registro da ocorrência.
O caso foi registrado na Delegacia de Ubatuba como homicídio consumado com autoria conhecida. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime e localizar o suspeito.