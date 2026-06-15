Os moradores do Urbanova e de bairros vizinhos passam a contar, a partir de 19 de junho, com uma nova opção de compras em São José dos Campos. O Oba Hortifruti inaugura sua segunda unidade na cidade levando para a região o conceito Farm, modelo que recria o clima de fazenda por meio de uma ambientação inspirada em celeiros, elementos que remetem ao campo e personagens interativos que encantam crianças e adultos.

A proposta reforça a conexão com a origem dos alimentos e transforma a compra em uma experiência mais acolhedora, divertida e envolvente para toda a família.

A loja contará com setores de hortifruti, açougue, peixaria, padaria, adega, frios, mercearia e uma ilha exclusiva de sushi, além de opções voltadas à praticidade e ao consumo imediato. Outro destaque é a presença da linha Oba Bem Querer, marca própria da rede que reúne produtos desenvolvidos para diferentes momentos de consumo, ampliando as opções disponíveis aos clientes.

O ambiente, com mais de 1.700 m² de área de venda, foi planejado para oferecer conforto, funcionalidade e uma jornada de compra completa para toda a família.

Além da experiência presencial, a unidade contará com delivery próprio e integração com aplicativos de entrega, permitindo mais comodidade para quem busca praticidade no dia a dia.

Saiba mais em: https://www.obahortifruti.com.br/urbanova