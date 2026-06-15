O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que o programa PPP Novas Escolas pode ser expandido no Vale do Paraíba. Nesta segunda-feira (15), ele inaugurou a Escola Estadual Roberto Burle Marx, na Vila Adriana, região sudeste de São José dos Campos.

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Trata-se da primeira unidade do Vale do Paraíba construída por meio do programa PPP Novas Escolas. Com capacidade para atender até 1.300 estudantes em período integral, a escola começará a funcionar no segundo semestre deste ano.