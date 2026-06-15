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ELEIÇÕES 2026

Em SJC, Tarcísio diz que 'vai participar' da campanha de Flávio

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Xandu Alves/OVALE
Tarcísio de Freitas em São José dos Campos
Tarcísio de Freitas em São José dos Campos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que não está arrependido de não ser o candidato da direita para a Presidência do Brasil após as ligações reveladas entre o pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A declaração foi feita durante agenda em São José dos Campos nesta segunda-feira (15).

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O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vem caindo nas pesquisas de intenção de voto desde que foi revelado que ele pediu dinheiro a Vorcaro para financiar o filme sobre o pai. Além disso, Tarcísio era apontado como o candidato mais competitivo contra a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Não me arrependo. Meu compromisso é com o estado de São Paulo, em deixar um legado. Tinha que ser coerente com que eu falei a vida toda”, afirmou Tarcísio em São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (15), após ser questionado por OVALE.

Ele participou da inauguração Escola Estadual Roberto Burle Marx, na Vila Adriana, região sudeste de São José dos Campos. Trata-se da primeira unidade do Vale do Paraíba construída por meio do programa PPP Novas Escolas.

Com capacidade para atender até 1.300 estudantes em período integral, a escola começará a funcionar no segundo semestre deste ano.

Tarcísio disse que a intenção é deixar o governo estadual após um período de “longo prazo”, durante o qual ele possa deixar um legado de obras e de gestão. Ele também explicou que não seria candidato se Bolsonaro tivesse pedido.

“Conversei com o presidente e disse a ele que meu compromisso é com São Paulo. Ele sabia disso”, disse Tarcísio, que estava ao lado do vice-governador Felicio Ramuth (MDB).

Tarcísio na campanha de Flávio Bolsonano

O republicano afirmou ainda que vai participar da campanha de Flávio Bolsonaro ao Palácio da Alvorada.

“Nós vamos participar. A gente tem feito atividades. Ele deve estar na Feicorte, em Presidente Prudente, que é uma grande e importante feira lá na região oeste. Então, ele deve estar presente. Então, eu acho que está encaminhado”, disse.

“Veja, neste momento, a gente está num momento de reta final de entregas, tem a questão da limitação da legislação eleitoral. E eu sou governador, eu tenho que governar. Eu sou muito focado no resultado, nas entregas. Então, você não dá para desviar muito disso. E campanha é na época da campanha. Então, eu parto desse pressuposto. Resultado da eleição vai ser consequência do que você fez. Sobretudo é isso”, afirmou.

A escola inaugurada em São José dos Campos integra o programa PPP Novas Escolas, iniciativa do Governo de São Paulo que prevê investimentos de R$ 2,1 bilhões na construção de 33 unidades escolares em 29 municípios paulistas.

Tarcísio mantém a agenda no Vale do Paraíba na tarde desta segunda. Ele participa da cerimônia em comemoração ao primeiro ano do programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo. O evento será realizado no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba.

Na ocasião, também haverá a formatura dos alunos do 21º ciclo da iniciativa, com alunos de 15 municípios da região de São José dos Campos que concluíram cursos gratuitos de qualificação profissional.

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