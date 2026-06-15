O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que não está arrependido de não ser o candidato da direita para a Presidência do Brasil após as ligações reveladas entre o pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A declaração foi feita durante agenda em São José dos Campos nesta segunda-feira (15).

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O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vem caindo nas pesquisas de intenção de voto desde que foi revelado que ele pediu dinheiro a Vorcaro para financiar o filme sobre o pai. Além disso, Tarcísio era apontado como o candidato mais competitivo contra a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).