Os moradores do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte devem enfrentar uma semana de tempo firme, temperaturas em elevação e umidade relativa do ar em queda. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, uma massa de ar seco vai predominar entre terça-feira (16) e sexta-feira (19), reduzindo as chances de chuva na região. No entanto, a previsão indica o retorno de pancadas isoladas na sexta-feira, encerrando o período de estabilidade atmosférica.

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De acordo com o mapa meteorológico divulgado pela Defesa Civil, a região de São José dos Campos, que engloba o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, está classificada em estado de atenção para os índices de umidade do ar.