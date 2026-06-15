15 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Vale em atenção para tempo seco; chuva volta na sexta

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Os moradores do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte devem enfrentar uma semana de tempo firme, temperaturas em elevação e umidade relativa do ar em queda. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, uma massa de ar seco vai predominar entre terça-feira (16) e sexta-feira (19), reduzindo as chances de chuva na região. No entanto, a previsão indica o retorno de pancadas isoladas na sexta-feira, encerrando o período de estabilidade atmosférica.

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De acordo com o mapa meteorológico divulgado pela Defesa Civil, a região de São José dos Campos, que engloba o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, está classificada em estado de atenção para os índices de umidade do ar.

A condição exige cuidados principalmente durante as tardes, quando os níveis de umidade podem cair significativamente, aumentando o desconforto respiratório e os riscos para pessoas mais sensíveis.

As cidades da região devem registrar manhãs mais frias e tardes agradáveis, com predomínio de sol e poucas nuvens ao longo dos próximos dias.

Como fica o tempo no Vale do Paraíba

Terça-feira (16)

O dia começa com possibilidade de neblina e nevoeiro em pontos do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira. Ao longo da manhã, o sol aparece e predomina durante a maior parte do dia.

No Litoral Norte, a circulação de ventos vindos do oceano pode provocar aumento de nuvens e chuvas isoladas de curta duração.

Quarta-feira (17) e quinta-feira (18)

A tendência é de tempo estável em toda a região.

O sol predomina entre poucas nuvens, sem previsão de chuva significativa. Nas primeiras horas do dia, há possibilidade de formação de neblina em áreas serranas e municípios próximos à Serra da Mantiqueira.

Já no Litoral Norte, não estão descartados chuviscos ocasionais, especialmente durante a madrugada e o início da manhã.

Quando a chuva volta ao Vale do Paraíba?

A previsão da Defesa Civil aponta mudanças para a sexta-feira (19).

Com o aumento das temperaturas e da disponibilidade de umidade na atmosfera, há condições para a formação de pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento.

Embora os maiores volumes sejam esperados para outras regiões do estado, o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte também poderão registrar ocorrências pontuais de chuva no fim da semana.

Defesa Civil faz alerta para baixa umidade

Durante o período de tempo seco, a Defesa Civil recomenda atenção especial à hidratação e aos cuidados com a saúde.

Entre as orientações estão:

  • Beber água com frequência ao longo do dia;
  • Evitar atividades físicas nos horários mais quentes;
  • Manter ambientes ventilados e umidificados;
  • Redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Em caso de chuva forte, a recomendação é evitar áreas alagadas e buscar abrigo em locais seguros.

Para receber alertas meteorológicos gratuitos da Defesa Civil, basta enviar o CEP por SMS para o número 40199. Em situações de emergência, os telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros) permanecem disponíveis para atendimento.

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