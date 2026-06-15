Uma unidade móvel do Bom Prato passa a atender a comunidade no bairro Lagoa Azul, em Jacareí. A iniciativa tem início nesta segunda-feira (15), na rua Quatro, nº 114, e deve permanecer no local até outubro de 2026, quando seguirá para outro bairro da cidade.
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O objetivo é ampliar o acesso à alimentação de qualidade a pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade e difícil acesso às unidades fixas do projeto. O bairro Lagoa Azul foi escolhido pela facilidade logística e pelo número de moradores cadastrados no CadÚnico.
Atendimento
O Bom Prato Móvel é uma extensão do programa de restaurantes populares do Governo do Estado de São Paulo. As refeições são transportadas das unidades fixas até as unidades móveis e servidas observando todos os critérios de qualidade, boas práticas e equilíbrio nutricional.
No bairro Lagoa Azul serão servidas 300 refeições diárias ao custo de R$ 1 cada. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, com a entrega das refeições a partir das 11h.