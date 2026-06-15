15 de junho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Gerente do tráfico é preso com drogas em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões em Campos do Jordão
Apreensões em Campos do Jordão

Um homem, líder de organização criminosa, foi preso em uma operação da Polícia Militar realizada em Campos do Jordão. A ação ocorreu no sábado (14), no bairro Vila Santo Antônio e resultou na apreensão de 1,16 kg de drogas variadas.

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Durante patrulhamento em uma área de mata próxima à rua do Pinho, a equipe avistou um homem recolhendo uma sacola preta. Em abordagem, foram localizadas 1025 porções de drogas divididas em:

402 porções de cocaína a vácuo (320 g);

  • 202 pedras de crack (108 g);

  • 200 Eppendorfs de cocaína (145 g);

    • 98 Eppendorfs de K9 (121 g);

  • 22 porções de dry (25 g);

  • 50 porções de maconha (161 g);

  • 30 potinhos de cocaína pura (125 g);

  • 15 potinhos de cocaína refil (138 g);

  • cinco porções de flor de maconha (15 g);

  • uma porção de ice (5 g);

    • Além dos entorpecentes, na residência do suspeito, a equipe localizou 52 envólucros ziplock vazios, R$ 1.650 trocados e dois aparelhos celulares.

    De acordo com as investigações, o detido é um dos gerentes do tráfico local, líder de uma organização criminosa com antecedentes criminais. Ele confessou que abasteceria um dos pontos de venda, permaneceu preso e segue à disposição da Justiça.

    A companheira dele prestou depoimento e foi liberada.

    Outro suspeito conseguiu fugir a pé quando percebeu a presença da equipe. Ele não foi alcançado, mas deixou cair o celular durante a fuga. Ele já foi identificado e é investigado pelas autoridades.

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