Um homem, líder de organização criminosa, foi preso em uma operação da Polícia Militar realizada em Campos do Jordão. A ação ocorreu no sábado (14), no bairro Vila Santo Antônio e resultou na apreensão de 1,16 kg de drogas variadas.
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Durante patrulhamento em uma área de mata próxima à rua do Pinho, a equipe avistou um homem recolhendo uma sacola preta. Em abordagem, foram localizadas 1025 porções de drogas divididas em:
402 porções de cocaína a vácuo (320 g);
202 pedras de crack (108 g);
200 Eppendorfs de cocaína (145 g);
98 Eppendorfs de K9 (121 g);
22 porções de dry (25 g);
50 porções de maconha (161 g);
30 potinhos de cocaína pura (125 g);
15 potinhos de cocaína refil (138 g);
cinco porções de flor de maconha (15 g);
uma porção de ice (5 g);
Além dos entorpecentes, na residência do suspeito, a equipe localizou 52 envólucros ziplock vazios, R$ 1.650 trocados e dois aparelhos celulares.
De acordo com as investigações, o detido é um dos gerentes do tráfico local, líder de uma organização criminosa com antecedentes criminais. Ele confessou que abasteceria um dos pontos de venda, permaneceu preso e segue à disposição da Justiça.
A companheira dele prestou depoimento e foi liberada.
Outro suspeito conseguiu fugir a pé quando percebeu a presença da equipe. Ele não foi alcançado, mas deixou cair o celular durante a fuga. Ele já foi identificado e é investigado pelas autoridades.