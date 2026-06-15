Um homem, líder de organização criminosa, foi preso em uma operação da Polícia Militar realizada em Campos do Jordão. A ação ocorreu no sábado (14), no bairro Vila Santo Antônio e resultou na apreensão de 1,16 kg de drogas variadas.

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Durante patrulhamento em uma área de mata próxima à rua do Pinho, a equipe avistou um homem recolhendo uma sacola preta. Em abordagem, foram localizadas 1025 porções de drogas divididas em: