Pesquisa da 99Food mapeou o comportamento de consumo em São José dos Campos, desde o início da operação na cidade, em março deste ano.
Os dados mostram uma forte inclinação do joseense pela conveniência no período noturno: aproximadamente 55% dos pedidos acontecem durante a noite, com pico de horário entre 20h e 21h e cerca de 36% dos pedidos são realizados aos fins de semana, sendo domingo o dia mais movimentado.
Sobre a preferência gastronômica, os lanches representam 39% dos pedidos realizados na cidade.
“São José dos Campos apresenta um público diversificado com forte potencial de crescimento na plataforma de delivery. Assim como em outras regiões do país, a ampliação do acesso do serviço tem se mostrado positiva para todos, restaurantes e consumidores”, afirma Bruno Rossini, Diretor Sênior de Comunicação da 99.
Segundo ele, a expansão da empresa está focada em "fortalecer um ecossistema de comodidade ao reunir mobilidade, entregas, alimentação e pagamentos em um único aplicativo".
"Queremos ser a opção de delivery com mais benefícios e agilidade, garantindo que o restaurante conte com taxas menores e o consumidor com mais opções de escolha e preços justos”, completou o executivo.
A chegada a São José dos Campos faz parte de um investimento nacional de R$ 2 bilhões, mirando a instalação do aplicativo em mais de 100 cidades em diferentes regiões do Brasil até junho deste ano.