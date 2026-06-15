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Lanche é preferência em São José para pedidos de delivery, diz 99

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Lanche é preferência em São José, diz pesquisa
Lanche é preferência em São José, diz pesquisa

Pesquisa da 99Food mapeou o comportamento de consumo em São José dos Campos, desde o início da operação na cidade, em março deste ano.

Os dados mostram uma forte inclinação do joseense pela conveniência no período noturno: aproximadamente 55% dos pedidos acontecem durante a noite, com pico de horário entre 20h e 21h e cerca de 36% dos pedidos são realizados aos fins de semana, sendo domingo o dia mais movimentado.

Sobre a preferência gastronômica, os lanches representam 39% dos pedidos realizados na cidade.

“São José dos Campos apresenta um público diversificado com forte potencial de crescimento na plataforma de delivery. Assim como em outras regiões do país, a ampliação do acesso do serviço tem se mostrado positiva para todos, restaurantes e consumidores”, afirma Bruno Rossini, Diretor Sênior de Comunicação da 99.

Segundo ele, a expansão da empresa está focada em "fortalecer um ecossistema de comodidade ao reunir mobilidade, entregas, alimentação e pagamentos em um único aplicativo".

"Queremos ser a opção de delivery com mais benefícios e agilidade, garantindo que o restaurante conte com taxas menores e o consumidor com mais opções de escolha e preços justos”, completou o executivo.

A chegada a São José dos Campos faz parte de um investimento nacional de R$ 2 bilhões, mirando a instalação do aplicativo em mais de 100 cidades em diferentes regiões do Brasil até junho deste ano.

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