Pesquisa da 99Food mapeou o comportamento de consumo em São José dos Campos, desde o início da operação na cidade, em março deste ano.

Os dados mostram uma forte inclinação do joseense pela conveniência no período noturno: aproximadamente 55% dos pedidos acontecem durante a noite, com pico de horário entre 20h e 21h e cerca de 36% dos pedidos são realizados aos fins de semana, sendo domingo o dia mais movimentado.

Sobre a preferência gastronômica, os lanches representam 39% dos pedidos realizados na cidade.