15 de junho de 2026
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OPORTUNIDADE

São José abre a semana com 405 vagas de emprego; Confira

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos iniciou a semana com 405 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

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A lista de funções foi atualizada nesta segunda-feira (15), com destaque para operador de teleatendimento ativo (telemarketing), que concentra o maior volume de contratações, com 130 vagas abertas, sendo 30 delas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).

Vagas

Além do setor de atendimento, a construção civil e o comércio também apresentam forte demanda. Há 27 vagas para pedreiros, 18 para atendentes de lanchonete, 11 para auxiliares de limpeza, além de 10 vagas para porteiro e servente de obras.

Clique aqui para conhecer a lista completa de oportunidades.

Como se candidatar

Interessados devem comparecer à sede do PAT, portando identidade, carteira de trabalho e um currículo atualizado.

O posto está localizado na Praça Afonso Pena, nº 175, na região central da cidade.  O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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