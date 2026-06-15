O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos iniciou a semana com 405 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

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A lista de funções foi atualizada nesta segunda-feira (15), com destaque para operador de teleatendimento ativo (telemarketing), que concentra o maior volume de contratações, com 130 vagas abertas, sendo 30 delas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).

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