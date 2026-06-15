O corpo de um homem foi encontrado na área de Ponta das Toninhas, em Ubatuba. O caso foi registrado por volta das 13h45 de domingo (14). Um barqueiro teria avistado e levado a vítima até a faixa de areia na Praia das Toninhas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas e todas as medidas necessárias foram adotadas pelas autoridades competentes. De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), um parente reconheceu o corpo como sendo de um turista de Piracicaba, de 22 anos.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização da identificação formal. O caso está sob investigação para apuração das causas da morte.