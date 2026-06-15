15 de junho de 2026
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FATALIDADE

Corpo de jovem é encontrado em praia de Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O corpo de um homem foi encontrado na área de Ponta das Toninhas, em Ubatuba. O caso foi registrado por volta das 13h45 de domingo (14). Um barqueiro teria avistado e levado a vítima até a faixa de areia na Praia das Toninhas.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas e todas as medidas necessárias foram adotadas pelas autoridades competentes.  De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), um parente reconheceu o corpo como sendo de um turista de Piracicaba, de 22 anos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização da identificação formal. O caso está sob investigação para apuração das causas da morte.

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