Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (14) suspeito de matar o próprio pai e a madrasta a facadas dentro da casa da família, em Salto, no interior de São Paulo.

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Segundo a Polícia Civil, o casal foi atacado enquanto dormia. Após o crime, o suspeito ainda teria furtado os celulares das vítimas antes de ser localizado pelas autoridades.

Jovem é preso por matar pai e madrasta em Salto