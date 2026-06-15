Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (14) suspeito de matar o próprio pai e a madrasta a facadas dentro da casa da família, em Salto, no interior de São Paulo.
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Segundo a Polícia Civil, o casal foi atacado enquanto dormia. Após o crime, o suspeito ainda teria furtado os celulares das vítimas antes de ser localizado pelas autoridades.
Jovem é preso por matar pai e madrasta em Salto
O caso chocou moradores de Salto na madrugada deste domingo. As vítimas foram identificadas como Elaine Petelin e Devair Bispo dos Santos, encontrados mortos na residência da família, localizada no bairro Parque da Laguna.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o jovem foi preso em flagrante pouco depois do crime. A principal suspeita é que ele tenha utilizado uma faca para cometer os assassinatos.
Segundo relatos de familiares, o casal estava dormindo quando foi surpreendido pelo agressor. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são investigadas pela Polícia Civil.
Faca usada no crime será periciada
A SSP informou que a faca apreendida passará por perícia técnica. O imóvel onde ocorreu o duplo homicídio também foi preservado para o trabalho dos peritos.
Os corpos de Elaine Petelin e Devair Bispo dos Santos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde aguardam os procedimentos legais para liberação aos familiares.
Suspeito teria furtado celulares das vítimas
Ainda segundo a investigação, após cometer o crime, o jovem teria levado os telefones celulares das vítimas. Informações preliminares apontam que o suspeito seria usuário de drogas, mas a polícia ainda apura se essa condição teve relação direta com o crime.
Após ser detido, o rapaz recebeu atendimento médico e permaneceu à disposição da Justiça.
Polícia investiga motivação
O caso foi registrado no Plantão Policial de Itu como homicídio. A Polícia Civil trabalha para esclarecer a dinâmica do crime e identificar o que motivou o assassinato do casal.
Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgados detalhes sobre o depoimento do suspeito nem sobre uma possível confissão.