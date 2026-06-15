As agências e postos de atendimento bancário de todo o país terão um esquema especial de funcionamento nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.

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O objetivo da adequação é garantir a segurança operacional das agências e dos serviços de transporte de valores, além de permitir que os funcionários acompanhem as partidas.

Como vai funcionar