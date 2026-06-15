As agências e postos de atendimento bancário de todo o país terão um esquema especial de funcionamento nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.
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O objetivo da adequação é garantir a segurança operacional das agências e dos serviços de transporte de valores, além de permitir que os funcionários acompanhem as partidas.
Como vai funcionar
As agências bancárias que iniciam o expediente às 9h manterão o seu horário de abertura inalterado. Já as que estão localizadas em shoppings, aeroportos ou repartições públicas seguirão cronogramas específicos, informados diretamente por cada estabelecimento.
Todos os bancos são obrigados a fixar cartazes informativos sobre os horários especiais em locais visíveis e com antecedência.
Os clientes que possuem contas ou boletos com vencimento nas datas dos jogos devem ficar atentos aos horários de compensação ou priorizar o pagamento antecipado via canais digitais para evitar multas.
Confira cronograma
Canais digitais
A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) reforça que as ferramentas digitais são a melhor alternativa para os dias de jogos, pois o funcionamento segue normalmente conforme o já adotado pelas instituições.
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Internet e Mobile Banking: Os aplicativos e sites dos bancos funcionarão sem interrupções, seguindo os critérios de cada instituição.
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Salas de autoatendimento: Os caixas eletrônicos das agências permanecerão disponíveis.
Pix: O sistema de pagamentos instantâneos continuará operando 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados.