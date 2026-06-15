15 de junho de 2026
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ACIDENTE

Colisão entre dois carros deixa mulher ferida em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/G1
Acidente em São José dos Campos
Acidente em São José dos Campos

Um acidente de trânsito na avenida Nelson D'Ávila, em São José dos Campos, mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (15).

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Dois carros colidiram por volta das 6h20. Um deles teria avançado o sinal vermelho, atingindo o outro veículo.

Uma mulher de 54 anos passou mal e teve dores no peito. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Vila Industrial.

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