Um acidente de trânsito na avenida Nelson D'Ávila, em São José dos Campos, mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (15).

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Dois carros colidiram por volta das 6h20. Um deles teria avançado o sinal vermelho, atingindo o outro veículo.