15 de junho de 2026
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RECEPTAÇÃO

Motocicleta furtada em Taubaté é recuperada em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/3º Baep
Moto furtada em Taubaté foi recuperada em Pindamonhangaba
Moto furtada em Taubaté foi recuperada em Pindamonhangaba

Um homem foi preso e uma motocicleta furtada foi recuperada durante uma ação policial em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada por volta das 22h50 de domingo (14), no cruzamento entre as ruas Desembargador José Ovídio Marcondes Romeiro e Eloísa Vilela Ribeiro, no bairro Parque dos Ipês.

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Uma equipe do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) avistou o suspeito que conduzia uma motocicleta. Ele foi abordado e a checagem dos dados comprovou que o veículo havia sido furtado em Taubaté. A queixa de furto era de 2 de março de 2026.

Ele foi preso em flagrante por receptação. A motocicleta foi apreendida para ser devolvida ao proprietário.

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