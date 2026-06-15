Um homem foi preso e uma motocicleta furtada foi recuperada durante uma ação policial em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada por volta das 22h50 de domingo (14), no cruzamento entre as ruas Desembargador José Ovídio Marcondes Romeiro e Eloísa Vilela Ribeiro, no bairro Parque dos Ipês.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma equipe do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) avistou o suspeito que conduzia uma motocicleta. Ele foi abordado e a checagem dos dados comprovou que o veículo havia sido furtado em Taubaté. A queixa de furto era de 2 de março de 2026.