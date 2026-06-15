A Polícia Militar realizou ações de combate ao tráfico de drogas em Guaratinguetá, na última sexta-feira (12), que resultaram na prisão de três homens e na apreensão de quase 4 quilos de entorpecentes em diferentes bairros da cidade.

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A primeira ocorrência foi registrada no Jardim do Vale, durante patrulhamento da equipe de Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). Os policiais identificaram uma residência que estaria sendo utilizada para o preparo e embalo de drogas. Durante a abordagem, três indivíduos foram detidos no imóvel.