A Polícia Militar realizou ações de combate ao tráfico de drogas em Guaratinguetá, na última sexta-feira (12), que resultaram na prisão de três homens e na apreensão de quase 4 quilos de entorpecentes em diferentes bairros da cidade.
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A primeira ocorrência foi registrada no Jardim do Vale, durante patrulhamento da equipe de Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). Os policiais identificaram uma residência que estaria sendo utilizada para o preparo e embalo de drogas. Durante a abordagem, três indivíduos foram detidos no imóvel.
Na vistoria realizada no local, os policiais encontraram diversos materiais utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes, além de aproximadamente 1,3 quilo de cocaína, 202 gramas de crack e uma porção de maconha.
Já no bairro Chácaras Agrícolas, outra equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo estaria escondendo drogas em uma residência. Durante as diligências, os policiais visualizaram um suspeito saindo de um terreno. Ao perceber a presença da viatura, ele fugiu e não foi localizado.
Na vistoria do terreno, os policiais encontraram um saco plástico contendo aproximadamente 2,5 quilos de drogas, além de materiais utilizados no tráfico. Foram apreendidas 426 buchas de maconha, 55 porções de maconha, duas balanças de precisão e cerca de 600 embalagens destinadas ao acondicionamento dos entorpecentes.