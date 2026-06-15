Um homem de 51 anos foi esfaqueado no rosto em Caçapava. A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (14), na casa da namorada dele, na rua Dr. José de Moura Resende, no bairro Vera Cruz. O autor do crime foi o ex-companheiro dela, de 37 anos, que invadiu a residência e fugiu.
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O crime
O crime teria sido motivado pela recusa de aceitar o fim do relacionamento. O autor foi até o portão e chamou pela mulher. Como ela não o atendeu, ele pulou o muro, entrou pela janela da cozinha e foi em direção ao atual namorado da moradora. Ela tentou impedir, mas foi empurrada.
A agressão evoluiu para uma luta corporal entre os dois homens, momento em que o ex pegou uma faca na cozinha e golpeou o outro no nariz, próximo ao olho.
A polícia foi acionada e encontrou a vítima na via em estado de sangramento. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Fusam para atendimento especializado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, violação de domicílio e dano. O autor fugiu antes da chegada da polícia e segue sendo procurado.