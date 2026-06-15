15 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem embriagado agride a ex e acaba preso com espingarda em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Arma apreendida em ocorrência na zona norte de São José dos Campos
Arma apreendida em ocorrência na zona norte de São José dos Campos

Um homem foi preso acusado de agredir uma mulher em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (13), após acionamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) para atendimento, na Estrada Juca de Carvalho, zona norte da cidade.

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A vítima declarou que o ex-companheiro estava embriagado e demonstrava comportamento agressivo. Além de ofendê-la, ele a havia agredido.

Uma familiar informou que ele possuía uma espingarda e em busca, a equipe localizou o armamento e duas munições. Ele foi preso por violência contra a mulher e porte irregular de arma de fogo e permanece à disposição da Justiça.

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