Um homem foi preso acusado de agredir uma mulher em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (13), após acionamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) para atendimento, na Estrada Juca de Carvalho, zona norte da cidade.

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A vítima declarou que o ex-companheiro estava embriagado e demonstrava comportamento agressivo. Além de ofendê-la, ele a havia agredido.