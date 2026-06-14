Adeus, Benedito. Esse foi o nome identificado pela polícia após o atropelamento fatal que tirou a vida de um homem de 64 anos na noite deste sábado (13), na Via Dutra, em Taubaté.
A vítima foi identificada preliminarmente como Benedito Galvão dos Santos, que morreu após ser atingido por um carro no km 110 da rodovia, na pista sentido Rio de Janeiro.
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O acidente aconteceu por volta das 23h45 e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária RioSP e da Polícia Civil. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação.
Segundo o boletim de ocorrência, Benedito caminhava pelo leito carroçável da rodovia quando foi atingido por um VW Up branco que trafegava pela faixa da esquerda. O impacto foi fatal e a morte foi constatada ainda no local pelas equipes de resgate.
Quem era Benedito?
A identificação da vítima exigiu trabalho dos policiais, já que Benedito não portava documentos pessoais quando foi encontrado.
Durante as buscas na área do acidente, agentes localizaram uma certidão de casamento a cerca de 30 metros do local do atropelamento. O documento estava em nome de Benedito Galvão dos Santos.
A confirmação preliminar ocorreu após a comparação da fotografia encontrada nos sistemas policiais com as características da vítima. O reconhecimento oficial ainda poderá ser complementado pelos procedimentos legais realizados pelas autoridades.
Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
Motorista prestou socorro e não foi preso
O motorista do veículo envolvido permaneceu no local após o atropelamento e acionou imediatamente os serviços de emergência.
Por esse motivo, o delegado responsável decidiu não efetuar a prisão em flagrante, aplicando o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, que afasta a prisão quando o condutor presta socorro integral à vítima.
Apesar disso, a Polícia Civil instaurou investigação para esclarecer todos os detalhes do acidente.