Adeus, Benedito. Esse foi o nome identificado pela polícia após o atropelamento fatal que tirou a vida de um homem de 64 anos na noite deste sábado (13), na Via Dutra, em Taubaté.

A vítima foi identificada preliminarmente como Benedito Galvão dos Santos, que morreu após ser atingido por um carro no km 110 da rodovia, na pista sentido Rio de Janeiro.

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