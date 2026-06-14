14 de junho de 2026
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VÍDEO: Criminosos invadem farmácia e executam funcionário a tiros

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos invadiram uma farmácia e executaram um funcionário a tiros em plena luz do dia. O crime aconteceu neste sábado (13), na cidade de Chandigarh, na Índia, e provocou pânico entre clientes e comerciantes da região.

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A vítima foi identificada como Janki Das, de 45 anos, funcionário do estabelecimento.

VEJA O VÍDEO

Segundo informações divulgadas pela polícia local, homens encapuzados entraram na farmácia e efetuaram diversos disparos contra o trabalhador. A ação foi rápida e causou correria entre as pessoas que estavam próximas ao local.

Após o ataque, os criminosos fugiram em uma motocicleta antes da chegada das autoridades.

Câmeras registraram a execução

O crime foi flagrado por câmeras de monitoramento instaladas no estabelecimento. As imagens mostram a movimentação dos suspeitos momentos antes e durante o ataque.

A gravação circulou nas redes sociais e chamou atenção pela violência da ação, que ocorreu em horário de funcionamento da farmácia e em uma área movimentada da cidade.

Polícia investiga motivação

As autoridades indianas abriram investigação para identificar os autores do homicídio e esclarecer a motivação do crime.

Até o momento, a polícia não informou se a vítima era alvo específico dos criminosos ou se existe alguma relação entre os suspeitos e o funcionário assassinado.

Equipes de investigação analisam as imagens das câmeras de segurança e buscam outras evidências que possam ajudar na identificação dos responsáveis.

Nenhum suspeito foi preso

Até a última atualização do caso, nenhum suspeito havia sido preso.

A polícia segue realizando diligências para localizar os autores da execução e entender as circunstâncias que levaram ao assassinato.

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