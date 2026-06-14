Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos invadiram uma farmácia e executaram um funcionário a tiros em plena luz do dia. O crime aconteceu neste sábado (13), na cidade de Chandigarh, na Índia, e provocou pânico entre clientes e comerciantes da região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima foi identificada como Janki Das, de 45 anos, funcionário do estabelecimento.
Segundo informações divulgadas pela polícia local, homens encapuzados entraram na farmácia e efetuaram diversos disparos contra o trabalhador. A ação foi rápida e causou correria entre as pessoas que estavam próximas ao local.
Após o ataque, os criminosos fugiram em uma motocicleta antes da chegada das autoridades.
Câmeras registraram a execução
O crime foi flagrado por câmeras de monitoramento instaladas no estabelecimento. As imagens mostram a movimentação dos suspeitos momentos antes e durante o ataque.
A gravação circulou nas redes sociais e chamou atenção pela violência da ação, que ocorreu em horário de funcionamento da farmácia e em uma área movimentada da cidade.
Polícia investiga motivação
As autoridades indianas abriram investigação para identificar os autores do homicídio e esclarecer a motivação do crime.
Até o momento, a polícia não informou se a vítima era alvo específico dos criminosos ou se existe alguma relação entre os suspeitos e o funcionário assassinado.
Equipes de investigação analisam as imagens das câmeras de segurança e buscam outras evidências que possam ajudar na identificação dos responsáveis.
Nenhum suspeito foi preso
Até a última atualização do caso, nenhum suspeito havia sido preso.