Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos invadiram uma farmácia e executaram um funcionário a tiros em plena luz do dia. O crime aconteceu neste sábado (13), na cidade de Chandigarh, na Índia, e provocou pânico entre clientes e comerciantes da região.

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A vítima foi identificada como Janki Das, de 45 anos, funcionário do estabelecimento.