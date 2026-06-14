O Manthiqueira de Guaratinguetá venceu o Barcelona Capela por 5 a 1 na tarde deste domingo (14), no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela penúltima rodada do grupo 4 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a Bezinha.

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Com esse resultado, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, foi a 11 pontos, ainda fora da zona de classificação, mas com chances de avançar em confronto direto na última rodada, onde basta uma vitória simples.