O Manthiqueira de Guaratinguetá venceu o Barcelona Capela por 5 a 1 na tarde deste domingo (14), no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela penúltima rodada do grupo 4 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a Bezinha.
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Com esse resultado, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, foi a 11 pontos, ainda fora da zona de classificação, mas com chances de avançar em confronto direto na última rodada, onde basta uma vitória simples.
Na rodada final, o time da região recebe o Mauaense, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, a partir das 15h. O rival tem um ponto a mais e está em quarto lugar. O Barcelona, já eliminado e que perdeu todos os jogos até aqui, visita o Mauá, no mesmo dia e horário, no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, na Grande São Paulo.
Neste domingo, a Laranja Mecânica encontrou dificuldades no primeiro tempo e viu o Barcelona abrir o placar aos 28min com Hélio, que recebeu cruzamento da esquerda, livre, e só testou no canto: 1 a 0.
Depois, o Manthiqueira empatou aos 35min, com um gol do atacante Danilo Regio, que acertou um chute rasteiro, de fora da área, no canto direito: 1 a 1.
No segundo tempo, a Laranja Mecânica virou aos 19min, após falha do goleiro do Barcelona, que soltou a bola nos pés de Isaac. O jogador do Manthiqueira pegou a sobra, driblou e mandou com o gol aberto: 2 a 1.
Mais tranquilo, o time de Guaratinguetá ampliou aos 31min, novamente com Isaac. Em lançamento do campo de defesa, o jogador saiu por trás da zaga, driblou o goleiro e mandou para a rede: 3 a 1, de novo com o gol aberto.
No final, o time da região ainda marcou mais duas vezes e fechou o placar.