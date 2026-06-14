Quem matou Gui? Essa é a pergunta que a Polícia Civil tenta responder após a morte de Guilherme de Paula Espíndola, de 21 anos, na madrugada deste sábado (13), em Lorena.
O jovem foi executado a tiros dentro de um carro logo após deixar uma danceteria com amigos. Um segundo ocupante do veículo também foi baleado e precisou passar por cirurgia.
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O crime aconteceu na Estrada Municipal Darcy Nunes Villela, na zona rural da cidade. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.
Segundo o boletim de ocorrência, Guilherme estava no banco do passageiro de um VW Gol prata quando foi atingido por diversos disparos. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas puderam constatar a morte do jovem no local.
O motorista do carro, de 23 anos, foi baleado na região do abdômen. Ele recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao pronto-socorro municipal, onde passou por cirurgia.
O que aconteceu na saída da balada?
De acordo com relatos prestados à polícia, o grupo havia acabado de deixar uma danceteria e seguia pela estrada quando percebeu uma movimentação suspeita às margens da via.
Testemunhas afirmaram ter visto dois homens agachados em uma área de mata próxima ao local. Instantes depois, vários disparos foram efetuados contra o veículo.
A investigação aponta que um dos criminosos teria se aproximado do lado do passageiro e atirado diretamente contra Guilherme. O para-brisa do carro foi atingido e quebrado pelos tiros.
Polícia investiga possível emboscada
Uma das principais linhas de investigação é a de que o ataque possa ter sido premeditado.
Testemunhas relataram que os dois homens vistos próximos à mata teriam mantido contato com ocupantes de um Honda Civic de cor chumbo que estava estacionado nas proximidades da casa noturna.
Pouco depois, o Gol onde estavam as vítimas realizou uma ultrapassagem e, na sequência, ocorreu o ataque.
A Polícia Civil trabalha para esclarecer se houve uma emboscada planejada ou se o crime possui outra motivação.
O que a perícia encontrou
Durante os trabalhos periciais, foram recolhidos uma cápsula deflagrada de calibre .40 e dois projéteis deformados encontrados dentro do veículo.
Os celulares das vítimas também foram apreendidos e passarão por análise. O carro foi removido para um pátio credenciado, onde será submetido a exames complementares.
Os investigadores esperam que a perícia balística, imagens de câmeras de segurança e novos depoimentos ajudem a identificar os autores do crime.
Mistério cerca motivação
Até agora, a motivação do assassinato permanece desconhecida.
Segundo testemunhas, não houve qualquer discussão, confusão ou desentendimento envolvendo Guilherme dentro da danceteria. Amigos afirmaram ainda não conhecer os homens apontados como suspeitos.
A Polícia Civil de Lorena segue reunindo provas para reconstruir os últimos momentos de Guilherme e descobrir quem matou o jovem de 21 anos na saída da balada.