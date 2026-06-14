Quem matou Gui? Essa é a pergunta que a Polícia Civil tenta responder após a morte de Guilherme de Paula Espíndola, de 21 anos, na madrugada deste sábado (13), em Lorena.

O jovem foi executado a tiros dentro de um carro logo após deixar uma danceteria com amigos. Um segundo ocupante do veículo também foi baleado e precisou passar por cirurgia.

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