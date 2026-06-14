Falta de água em São José dos Campos afeta bairros. Moradores reclamam de torneiras vazias desde sábado (13), com reflexos neste domingo (14), principalmente no Capão Grosso 1 e 2 e no Jardim São José 1 e 2. A Sabesp informou que uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento afetou o abastecimento, mas que o serviço já foi restabelecido e a distribuição deve se normalizar de forma gradual ainda neste domingo.
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Reclamações chegaram desde sábado e continuaram neste domingo, com relatos de torneiras secas, caixas-d’água vazias e dificuldade para tarefas básicas dentro de casa.
O que diz a Sabesp
De acordo com a Sabesp, o problema foi causado por uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento de água que atende essa região da cidade. A companhia informou que o funcionamento do sistema já foi restabelecido. A normalização, porém, não ocorre ao mesmo tempo em todas as ruas.
Em sistemas de abastecimento, a água precisa voltar à rede, ganhar pressão e alcançar imóveis em pontos mais altos ou distantes. Por isso, alguns moradores podem sentir retorno antes de outros. Também pode haver ar na tubulação no momento de retomada. Em alguns casos, a água retorna primeiro com baixa pressão e só depois volta ao padrão normal de uso.
A Sabesp também pediu desculpas pelos transtornos e reconheceu os impactos à rotina das famílias da região. A orientação da companhia é que os moradores façam uso consciente da água até a recuperação completa do abastecimento.
Orientação aos moradores
A orientação principal é economizar água até que o abastecimento esteja totalmente normal. Banhos mais curtos, uso da máquina de lavar apenas com carga cheia, suspensão de lavagem de quintais e carros e controle de descargas ajudam a preservar o volume disponível.
A Sabesp lembra que imóveis com caixa-d’água para pelo menos 24 horas de consumo, como prevê o Decreto Estadual 12.342/78, sentem menos as intermitências no abastecimento. Na prática, a caixa funciona como reserva para momentos de manutenção, baixa pressão ou interrupção temporária.
Moradores sem caixa-d’água ou com reservatório pequeno tendem a sentir o impacto de forma mais rápida. Para essas famílias, a falta de água afeta higiene, preparo de alimentos, limpeza e rotina com crianças, idosos e pessoas doentes.
Canais de atendimento
A Sabesp informou que permanece à disposição dos clientes pelos canais de atendimento. Ocorrências e solicitações podem ser registradas pela Central de Atendimento 0800 055 0195, com ligação gratuita.
Também há atendimento pelo WhatsApp (11) 3388-8000 e pela Agência Virtual no site da companhia. O ideal é que o morador guarde o número de protocolo, informe o endereço completo e registre o período sem abastecimento.