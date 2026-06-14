Falta de água em São José dos Campos afeta bairros. Moradores reclamam de torneiras vazias desde sábado (13), com reflexos neste domingo (14), principalmente no Capão Grosso 1 e 2 e no Jardim São José 1 e 2. A Sabesp informou que uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento afetou o abastecimento, mas que o serviço já foi restabelecido e a distribuição deve se normalizar de forma gradual ainda neste domingo.

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Reclamações chegaram desde sábado e continuaram neste domingo, com relatos de torneiras secas, caixas-d’água vazias e dificuldade para tarefas básicas dentro de casa.

O que diz a Sabesp