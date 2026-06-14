Um homem foi preso por violência doméstica após invadir a residência de uma mulher e causar danos ao imóvel e ao carro da filha dela. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (12), na zona central de São José dos Campos.

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A polícia foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). No local, a equipe ouviu relatos da vítima sobre a violência, ameaças e ofensas. Tanto a mulher quanto a filha possuem medida protetiva contra o agressor.