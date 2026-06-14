14 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após invadir casa e quebrar carro de mulher em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica após invadir a residência de uma mulher e causar danos ao imóvel e ao carro da filha dela. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (12), na zona central de São José dos Campos.

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A polícia foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). No local, a equipe ouviu relatos da vítima sobre a violência, ameaças e ofensas. Tanto a mulher quanto a filha possuem medida protetiva contra o agressor.

Durante o episódio, ele se feriu e foi socorrido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Posteriormente foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso.

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