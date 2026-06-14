Uma mulher foi presa e 55 mudas de maconha foram apreendidas em ação da Polícia Militar na zona norte de São José dos Campos.

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A operação ocorreu durante patrulhamento preventivo na madrugada deste domingo (14). A equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordou um trio em atitude suspeita na avenida Princesa Isabel. Eles estavam guardando uma caixa de isopor no porta-malas de um carro.