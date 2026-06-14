14 de junho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa com 55 mudas de maconha no porta-malas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Polícia encontra 55 mudas de maconha no porta-malas de um carro em São José do Campos
Polícia encontra 55 mudas de maconha no porta-malas de um carro em São José do Campos

 Uma mulher foi presa e 55 mudas de maconha foram apreendidas em ação da Polícia Militar na zona norte de São José dos Campos.

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A operação ocorreu durante patrulhamento preventivo na madrugada deste domingo (14). A equipe da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordou um trio em atitude suspeita na avenida Princesa Isabel. Eles estavam guardando uma caixa de isopor no porta-malas de um carro.

No veículo, foram localizadas duas caixas contendo 55 mudas de maconha, além de 655 gramas da droga e um frasco que, uma das abordadas afirmou ser cababidiol.

Os materiais foram apreendidos e a responsável permaneceu presa, à disposição da Justiça.

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