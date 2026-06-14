14 de junho de 2026
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ACIDENTE

Idoso capota carro e é socorrido na BR-101 em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Capotamento na BR-101, trecho de Ubatuba
Capotamento na BR-101, trecho de Ubatuba

Um homem de 60 anos ficou ferido após capotamento de um veículo na Rodovia BR-101, na altura do bairro Sumidouro, em Ubatuba.

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O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (14), por volta de 1h05. A equipe dos bombeiros foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o veículo já estabilizado pela equipe da CCR e auxiliou na retirada da vítima que estava no interior do carro.

O idoso é morador do bairro Cazanga e foi encaminhado ao pronto-socorro local consciente e orientado, porém com dores na região cervical.

Ainda não foram divulgadas as circunstâncias do acidente e não há informações adicionais sobre o estado de saúde da vítima.

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