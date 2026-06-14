Uma operação policial em Taubaté, realizada por policiais civis do 5º Distrito Policial de São José dos Campos, terminou com um suspeito baleado nesta quarta-feira (10), no bairro Parque Três Marias.

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De acordo com informações preliminares, os agentes cumpriam um mandado judicial relacionado a uma investigação por receptação na rua José Carlos Stoppa, no Parque Três Marias, quando foram recebidos a tiros.