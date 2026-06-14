Uma operação policial em Taubaté, realizada por policiais civis do 5º Distrito Policial de São José dos Campos, terminou com um suspeito baleado nesta quarta-feira (10), no bairro Parque Três Marias.
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De acordo com informações preliminares, os agentes cumpriam um mandado judicial relacionado a uma investigação por receptação na rua José Carlos Stoppa, no Parque Três Marias, quando foram recebidos a tiros.
Os policiais civis reagiram à agressão e efetuaram disparos. O suspeito, que não era o alvo da operação, teria efetuado disparos contra os policiais e foi atingido por três tiros.
O homem que teria sido baleado, de acordo com informações iniciais, não era o alvo da ação, que investiga crime de receptação, uma vez que no local há três moradias. A Polícia Civil ainda apura as circunstâncias da reação do suspeito e da troca de tiros no momento da entrada das equipes no endereço.
Receptação é alvo do mandado judicial
O crime de receptação ocorre quando alguém adquire, recebe, transporta, conduz, oculta ou mantém em depósito produto que sabe ser fruto de crime. A pena prevista no Código Penal varia conforme as circunstâncias do caso. Na ação desta quarta-feira, o mandado judicial cumprido pelos policiais civis de São José dos Campos tinha relação com esse tipo de investigação.
A Polícia Civil tem realizado ações frequentes no Vale do Paraíba contra crimes patrimoniais, tráfico de drogas, falsificação e organização criminosa.