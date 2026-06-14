Um acidente envolvendo uma carreta Mercedes-Benz Axor mobilizou equipes de resgate no sentido sul da rodovia SPD 005/065, na altura do km 0, trecho de Jacareí. A ocorrência foi registrada na manhã do último sábado (13), por volta das 8h20.

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Segundo informações do CCM (Centro de Controle Multimodal), o motorista trafegava pela alça de acesso quando se chocou contra a barreira de proteção e tombou, parando na borda da faixa. Ele sofreu ferimentos leves.

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