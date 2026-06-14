Um acidente envolvendo uma carreta Mercedes-Benz Axor mobilizou equipes de resgate no sentido sul da rodovia SPD 005/065, na altura do km 0, trecho de Jacareí. A ocorrência foi registrada na manhã do último sábado (13), por volta das 8h20.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações do CCM (Centro de Controle Multimodal), o motorista trafegava pela alça de acesso quando se chocou contra a barreira de proteção e tombou, parando na borda da faixa. Ele sofreu ferimentos leves.
Impactos no tráfego
A operação para a liberação da via foi extensa e durou a maior parte do dia. Os trabalhos de transbordo da carga tiveram início às 15h e a liberação completa da via só ocorreu às 21h36.
Durante o procedimento, as equipes constataram que cerca de 50% da carga havia sido danificada, sendo necessário o acionamento do setor de conservação da concessionária para dar apoio.
Às 20h18, a alça de acesso sul precisou ser totalmente interditada para que um guincho pesado pudesse realizar o destombamento e reposicionamento do veículo. Apesar da complexidade, não foram registrados congestionamentos.