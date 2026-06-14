14 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após agredir a mãe e quebrar viatura em S.Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Imagem ilustrativa
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Um homem foi detido no bairro Jaraguá, em São Sebastião, sob a acusação de agredir a própria mãe. O caso ocorreu na noite de sábado (13). A polícia foi acionada e ouviu os relatos da vítima sobre a violência sofrida pelo filho, que havia fugido.

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No local, os policiais também constataram danos à residência, além de agressões contra outros parentes.

Em buscas na região, os agentes localizaram o agressor, que resistiu à abordagem. Para contê-lo, a equipe precisou aplicar técnicas de imobilização e utilizar uma arma de incapacitação neuromuscular. Durante a condução, ele também danificou a viatura.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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