O acidente ocorreu na manhã deste sábado (13) e informações preliminares apontam uma falha nos procedimentos de segurança por parte da empresa que coordenava a atividade. A corda de segurança que deveria sustentá-la não foi instalada, o que a levou a saltar de encontro ao solo.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu durante a prática de rope jump na Trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo.

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Pessoas presentes tentaram prestar os primeiros socorros, realizando manobras de reanimação cardiopulmonar até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas, apesar das tentativas de resgate, a morte foi constatada ainda no local.

As investigações seguem em andamento. Até o momento, seis pessoas foram encaminhadas ao Distrito Policial de Limeira para prestar esclarecimentos e três permaneceram detidas.