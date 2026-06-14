14 de junho de 2026
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SALTO PARA A MORTE

VEJA: Vídeo flagra momento em que Eduarda é jogada para a morte

Por Da redação | Limeira
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Maria Eduarda caiu de cerca de 40 metros de altura
Maria Eduarda caiu de cerca de 40 metros de altura

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu durante a prática de rope jump na Trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo.

VEJA O VÍDEO

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (13) e informações preliminares apontam uma falha nos procedimentos de segurança por parte da empresa que coordenava a atividade. A corda de segurança que deveria sustentá-la não foi instalada, o que a levou a saltar de encontro ao solo.

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Pessoas presentes tentaram prestar os primeiros socorros, realizando manobras de reanimação cardiopulmonar até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas, apesar das tentativas de resgate, a morte foi constatada ainda no local.

As investigações seguem em andamento. Até o momento, seis pessoas foram encaminhadas ao Distrito Policial de Limeira para prestar esclarecimentos e três permaneceram detidas.

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